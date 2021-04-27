Полиция задержала мигранта, напавшего с молотком на прораба в Петербурге

Задержан мигрант, напавший с молотком на прораба и отобравший у него сумку с деньгами в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция за несколько минут поймала грабителя, напавшего на мужчину с молотком. В четвертом часу дня понедельника, 26 апреля 2021 года, у дома 14 по Полюстровскому проспекту неизвестный подошел к 56-летнему прорабу одной из строек и стал ему угрожать.

- Размахивая молотком, грабитель забрал у мужчины сумку, в которой находилось 280 тысяч рублей, после чего сбежал. Прораб сразу же позвонил в полицию и рассказал о произошедшем, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Уже спустя несколько минут сотрудники уголовного розыска Калининского района у дома 33, корпус 2, по Полюстровскому проспекту задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий из Средней Азии. Краденную сумку у него забрали.

В отношении грабителя возбудили уголовное дело, а его самого отправили под стражу.