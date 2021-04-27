Ленобласть согласовала строительство транспортного обхода Мурино

Согласован транспортный обход Мурино и Нового Девяткино.

Власти Ленинградской области договорились с Министерством обороны о выделении земли для строительства новой трассы - транспортного обхода Мурино и Нового Девяткино. Дорога должна пройти в створе Пискаревского проспекта по землям Ржевского полигона.

- Таким образом, дорожники решают один из основных проблемных моментов, выявленных при проектировании областного участка обхода. Подписание всех необходимых документов произойдет в течение ближайшего месяца, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, что Обход Мурино в створе Пискаревского проспекта — один из основных дорожных проектов на границе Ленобласти и Петербурга. Трасса протянется на 850 метров по территории города до реки Охты и далее около семи километров по области. Она возьмет на себя основной поток транспорта с Токсовского шоссе, выведя машины из жилых кварталов.