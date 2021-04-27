Еще 240 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД появятся в Петербурге

Еще больше камер фиксации нарушений ПДД появится в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 240 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в Петербурге. Причем камеры будут ловить автомобилистов не только на скорость, но и на другие проступки.

- В Петербурге стартовал первый этап масштабного проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. Проект предусматривает в течение этого года более чем двукратное увеличение количества фоторадарных комплексов. На первом этапе во всех районах города появится 240 новых стационарных камер, - сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Комплексы установят на 170 аварийно-опасных местах. По официальной статистике ГИБДД, в Петербурге ежедневно происходит до 400 ДТП. Установка камер должна снизить их количество.

На данный момент в городе имеется 320 комплексов фотовидеофиксации из которых 160– стационарные. Места из расположения можно посмотреть на сайте мониторингового центра: spb112.ru.