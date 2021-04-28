Петербуржцы пожаловались на свалку под мостом в "Озерках"

Свалку в Выборгском районе Петербурга заметили местные жители Фото: СОЦСЕТИ

Жители севера Санкт-Петербурга пожаловались на свалку. Вечером во вторник, 27 апреля 2021 года, петербуржцы заметили в Выборгском районе недалеко от "Озерков" гору строительного мусора, причем, в том месте, где недавно была открыта скей-площадка - под Поклоногорским виадуком.

- Свалка строительного мусора от "КАМАЗа" была замечена под Поклоногорским виадуком, - пожаловались горожане в соцсети.

Горожане увидели не только свалку, но и автомобиль, который по их мнению сбрасывал в кучу весь мусор. Однако ответственного лицо за это безобразие они найти сразу не смогли.

Еще одна свалка возмутила горожан. На этот раз гору мусора заметили недалеко от Кавголовского озера. Свалка находится по дороге в зубровник.