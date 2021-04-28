Погода в Петербурге 28 апреля: холод и дожди

Дождь и прохлада ждут Петербург 28 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тепло все никак не придет в Санкт-Петербург. Утро среды, 28 апреля 2021 года, в некоторых районах города началось со снега, причем, с каждой минутой снегопад лишь усиливался. Синоптики обещают, что днем это все смоет дождем. Видимо, Северную столицу ожидает слякотная погода.

- Сегодня, 28 апреля, синоптическая ситуация в Северной столице вновь будет определяться тыловой частью циклонического вихря. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге все еще ниже климатической нормы на целых 3-4 градуса. В городе сегодня будет до плюс 5-7 градусов, по Ленинградской области плюс 3-9 градусов.

Судя по прогнозу, улучшение погоды и повышение температуры в ближайшие дни не предвидится. В четверг и пятницу в Петербурге также будет около 7 градусов тепла, дожди и мокрый снег.