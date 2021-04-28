Троих наркодельцов отправили под суд в Петербурге

Перед судом предстанут наркосбытчики, распространявшие метадон через «даркнет» в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге под суд отправили троих продавцов наркотиков. Обвиняемых задержали еще год назад, обнаружив у них метадон. К среде, 28 апреля 2021 года, расследование полностью завершилось, а дело было передано в Красносельский районный суд.

- Среди задержанных – 24-летний уроженец одного из закавказских государств, выступавший в роли организатора, а также 39-летний оператор-закладчик и 40-летняя женщина-администратор интернет-магазина, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всех троих уличили как минимум в девяти эпизодах преступной деятельности. Известно, что для продажи наркотика метадон они создали в интернете магазин, а товар своим покупателем передавали бесконтактным способом с помощью закладок. Для хранения запрещенных веществ ими была арендована квартира на улице Морской Пехоты.

Всем троим фигурантам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений. Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы.