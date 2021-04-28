Дорожные службы Ленобласти готовятся бороться со снегом до первомая

Ленобласть опять засыпало снегом. Фото: instagram.com/usha_ushik

Дорожные службы Ленобласти вышли на борьбу со снегом, которым засыпало восток региона. 28 апреля, как и накануне, холодный заряд циклона временно вернул зиму и добавил проблем водителям.

- Наиболее сильные осадки зафиксированы в Тихвинском, Лодейнопольском, Подпорожском и Бокситогорском районах, а также в Гатчинском и Ломоносовском. Начиная с ночи спецтехника вышла на обработку дорог жидким солевым раствором: с учетом «плюсовой» температуры воздуха он эффективно растапливает снег и не дает наледи образовываться на асфальте, - рассказали «КП-Петербург» в «Ленавтодоре».

При этом гололед и снегопады не покинул Ленобласти до 1 мая. Температура воздуха ночью местами понизится до -6.

- Призываем водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Особенно осторожными нужно быть тем, кто уже «переобулся» на зимнюю резину, - отмечают дорожники.