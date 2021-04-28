Шествие "Парад победителей" 9 мая отметили в Петербурге

9 мая в Петербурге отменили торжественное шествие «Парад победителей» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге отметили торжественное шествие "Парад победителей", которое должно было состояться днем 9 мая 2021 года. По какой причине проход не состоится, не сообщается. Однако в связи с этим также отменяются планы на остановку троллейбусного движения.

- Ранее сообщалось, что в связи с проведением торжественного шествия "Парад победителей" 9 мая, с 12:50 до 14:00 закрывается троллейбусное движение по проспекту Стачек от площади Стачек до улицы Новостроек. Однако теперь ничего закрываться не будет, - рассказали в "Горэлектротранс".

Также 6 мая отменяется проведение шествия, посвященного празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941. В связи с этим закрытия движения троллейбусов по Пражской улице и проспекту Славы тоже отменяется.