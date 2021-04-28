Метрополитен Петербурга будет закрыт в ночь на Пасху Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже второй год подряд в Санкт-Петербурге на Пасху не будет работать метро. В этом году главный праздник православных христиан отмечается 2 мая 2021 года. Однако добраться до службы в церковь или храм им придется пешком либо на такси. Причем, зачастую богослужения проходят поздно ночью или уже под утро.

- В соответствии с распоряжением о противодействию распространению коронавирусу петербургский метрополитен временно ночью не работает. Также отменены ночные "челноки" между станциями "Адмиралтейская" и "Спортивная", - говорится на сайте подземки.

Также не планируется пока что возобновлять работу ночного наземного транспорта, который следовал по маршрутам веток метро. Видимо, большинству верующих придется смотреть богослужения по телевизору или онлайн.