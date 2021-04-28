Бесплатный автобус-шаттл начнет работать в Кронштадте с 1 мая

Бесплатный автобус-шаттл с обновленным маршрутом вновь появился в Кронштадте Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кронштадте с 1 мая 2021 года возобновит свою работу бесплатный автобус-шаттл. Его маршрут будет строиться между островом Котлин и фортом Константин. На рейс этот автобус выходит каждое лето начиная с 2016 года.

- Один автобус ежечасно совершает движение по маршруту. В этом году количество остановок увеличится: теперь шаттл будет брать пассажиров и на остановке "Кронштадтское шоссе 38" — остановка на въезде и выезде города и у музейно-исторического парка "Остров фортов", - пишут "Невские новости".

Этот автобус удобен не только для туристов, которые хотят совершить небольшую экскурсию по Кронштадту, но и для местных жителей. Конечная остановка всех автобусов в городе на Гражданской, именно там можно пересесть на шаттл и покататься по городу.