Беглов назвал ангелами сотрудников скорой помощи в Петербурге

Беглов поздравил медиков скорой помощи Петербурга с профессиональным праздником. Фото: t.me/poolnumber78

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников скорой помощи с их профессиональным праздником, который теперь отмечается 28 апреля. Градоначальник посетил торжественный концерт в БКЗ «Октябрьский», куда пригласили и врачей, и медсестер, и водителей, героически проявивших себя во время пандемии коронавируса.

- Добрый вечер, наши ангелы Санкт-Петербурга! Вас не случайно называют так – ведь вы спасаете жизни и здоровье людей. И вам за это огромное спасибо и низкий поклон. Наш город удивительный, поскольку первые станции государственной скорой помощи появились здесь 122 года назад, - сообщил Беглов со сцены концертного зала.

Добавим, что поздравительными словами мероприятие не ограничилось. Губернатор вручил почетные грамоты от Минздрава и Смольного врачам, медсестрам, фельдшерам и водителям «скорой».