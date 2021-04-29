Дерзкие налетчики на банки предстанут перед судом Петербурга

Двух грабителей банков отправят под суд в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на скамейке подсудимых окажутся три члена группировки, которые ограбили минимум три банка. В четверг, 29 апреля 2021 года, двум мужчинам предъявили обвинения в нападениях, которые принесли им более 15 миллионов рублей. Банда состояла из двух мужчин: 50-летний рецидивист-организатор и его 49-летний товарищ, с которым они некогда вместе отбывали наказание.

- Организованная группа действовала в Петербурге в период с декабря 2019 года по март 2020 года. За это время ее участниками были совершены три разбойных нападения, ущерб от которых составил порядка 15 миллионов рублей. Все налеты совершались преимущественно в вечернее время, когда денежные средства готовились к инкассированию, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так, в декабре 2019 года они вынесли 4,3 миллиона рублей из банка на улице Савушкина. Спустя время банда снова напала на это же отделение банка, но ушла ни с чем. Третье нападение стало для них фатальным. Мужчины ворвались в банк на Большевиков и вынесли 11 миллионов, но были задержаны.

В ближайшее время обвинительное заключение будет направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.