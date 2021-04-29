Крепость "Орешек" под Петербургом откроется 1 мая

С 1 мая открывается крепость "Орешек" в Шлиссельбурге / Фото: vk.com/oreshekmuseum

Уже с 1 мая 2021 года для посетителей откроется одна из самых древних русских крепостей, расположенная на Ореховом острове в истоке реки Невы - "Орешек". Уникальная достопримечательность находится под Санкт-Петербургом вблизи города Шлиссельбург. Добраться до стен крепости - настоящее приключение, для этого надо проплыть на специальном катере.

- Музей Крепость Орешек начнет принимать гостей с 1 мая 2021 года. Друзья, обратите внимание на стоимость посещения музея и переправы, - рассказали в музее.

Так, посещение крепости для взрослых - 250 рублей, школьников, студентов и пенсионеров - 150 рублей. Стоимость переправы до "Орешка" немного подороже: для взрослых - 350 рублей, пенсионеров, студентов и школьников - 250 рублей, детей до 6 лет - 150 рублей, а младенцев до 1 года - бесплатно. При покупке билетов он-лайн - скидка 10 процентов.

Именно после захвата в 1702 году "Орешка" у шведов во время Северной войны, в 1703 году был основан Петербург.