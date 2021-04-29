Уголовное дело возбудили после появления граффити с изображением Навального в Петербурге

В Петербурге возбудили уголовное дело о вандализме из-за граффити с Навальным Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге в среду, 28 апреля 2021 года, возбудили уголовное дело после появления на трансформаторной будке в Петроградском районе граффити с изображением Алексея Навального. Авторов рисунка разыскивают за вандализм.

- В девятом часу утра 28 апреля в полицию поступило сообщение от главного специалиста группы безопасности "Ленэнерго". Он рассказал, что в период с 18:00 часов 27 апреля по 08:30 часов 28 апреля на фасаде трансформаторной подстанции у дома 8 по Введенской улице появилось граффити, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Рисунок был сразу же закрашен, полиция взяла на исследование соскобы краски.

По факту возбудили уголовное дело по статье о вандализме, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Авторам рисунка грозит до трех лет лишения свободы.