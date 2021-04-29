Петербурженка, пострадавшая в теракте в метро, отсудила у подземки 1,5 млн рублей

Петербурженка, пострадавшая во время теракта в метро, отсудила 1,5 млн рублей у метрополитена Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге женщина, пострадавшая во время теракта в метро 3 апреля 2017 года, подала иск к метрополитену на компенсацию морального вреда. После трагедии она 301 день провела по больницам, но осталась инвалидом. В четверг, 29 апреля 2021 года, Приморский суд вынес решение по делу.

- Женщина заявила, что размер ее пенсии составляет 6 865 рублей. Поэтому она потребовала от метрополитена 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации, - рассказала объединенная пресс-служба судов города.

Представитель петербургской подземки заявил, что метро не является непосредственным причинителем вреда, а также после теракта женщине выплатили 2 миллиона рублей.

Тем не менее, суд частично удовлетворил требование женщины, взыскав в ее пользу 1,5 миллиона рублей. Ответчик с решением не согласился и подал апелляционную жалобу.