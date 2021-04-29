Смольный склоняется к тому, чтобы отменить салют на 9 мая в Санкт-Петербурге

Салют на 9 мая в Санкт-Петербурге могут отменить. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Чуть больше недели до Дня Победы. В Петербурге продолжается подготовка к долгожданному празднику. 9 мая в городе запланирована обширная программа: торжественно-траурные митинги и церемонии, возложения цветов к памятным местам, парад Победы, концерты, конкурсы, городские акции и многое другое. Но самого ожидаемого события – праздничного салюта у стен Петропавловской крепости - в этом году, скорее всего, не будет. Об этом сообщил сегодня, 29 апреля, на пресс-конференции председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

- На 9 мая планировали салют, но, видимо, из-за эпидемиологической ситуации все-таки отменим такие публичные уличные мероприятия, - отметил Константин Сухенко. - Несколько ухудшилась статистика, динамика заболеваемости. Окончательное решение еще не принято, но, к сожалению, этих мероприятий, скорее всего, не будет.

Напомним, что из-за коронавируса в этом году в онлайн-формате пройдет акция «Бессмертный полк».