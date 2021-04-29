Служебные собаки задержали 11 кг наркотиков на таможнях под Петербургом с начала 2021 года

Служебные собаки Северо-Западного таможенного управления с начала года выявили 11 килограммов наркотических средств / Фото: СЗТУ

С начала 2021 года служебные собаки Северо-Западного таможенного управления задержали под Петербургом 11 килограммов наркотиков. Как рассказали в таможенном управлении в четверг, 29 апреля 2021 года, за первые четыре месяца специалистов кинологов привлекали 2875 раз к мероприятиям таможенного контроля, оперативно-розыскным и совместным с иными правоохранительными органами.

- При участии кинологических подразделений из незаконного оборота изъято более 11 килограммов наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ и прекурсоров. Обнаружено более 22 тысяч блоков сигарет и 70 килограммов табачных смесей, - рассказали в таможенном управлении.

Кроме того, от острого обоняния псов не удалось утаить свыше 8 тысяч евро, 4 тысяч долларов и 300 тысяч рублей.

Также в конце апреля прошло первенство по многоборью среди специалистов-кинологов. Победители соревнований отправятся на чемпионат таможенных органов страны.