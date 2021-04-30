В нелегальном баре на Рубинштейна нашли запрещенный "веселящий газ"

В нелегальном баре на улице Рубинштейна нашли баллоны с "веселящим газом" Фото: Олег ЗОЛОТО

Муниципальные депутаты и жители домов на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге устроили свой рейд по барам главной питейной улицы города. Как стало известно в четверг, 29 апреля 2021 года, в одном из таких заведений инспекторы обнаружили не только отсутствие лицензии на алкоголь, но и запрещенный "веселящий газ".

- Проверяющие отключили свет в одном из нелегальных баров. Когда они зашли внутрь, то выяснили, что лицензии на продажу алкоголя у заведения нет, - пишет "Мойка78".

Также в баре они нашли баллон с закисью азота, которая известна как "веселящий газ". Продавать вещество в немедицинских целях запрещено с декабря 2020 года. Обнаружив "запрещенку", инспекторы вызвали полицию.

Также депутаты проверили документы бара. Оказалось, что лицензии на кассовый аппарат у заведения тоже нет.