Штормовое предупреждение объявлено в Ленобласти из-за тумана

МЧС Ленобласти предупредило о надвигающемся тумане Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление МЧС Ленинградской области объявило штормовое предупреждение в связи с ожидающимся туманом. Белая пелена опустится на регион ближе к ночи 30 апреля 2021 года. Спасатели напоминают, что в таких условиях ездить на автомобилях, а также ходить рядом с дорогами надо крайне осторожно.

- 30 апреля начиная с 00:03 часов, местами по северным и восточным районам ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - сообщили в МЧС Ленобласти.

Спасатели отмечают, что в таких условиях повышается вероятность ДТП, происшествий на воде, в воздухе, а также в лесу - заблудиться в туман очень легко.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать "золотое" правило скоростного режима. Скорость движения должна быть в половину меньше расстояния видимости. Если видимость всего около 20 метров, то ехать надо не быстрее, чем 10 километров в час.