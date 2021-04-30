Группировку телефонных мошенников задержали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала группировку мошенников, занимавшуюся обманом пенсионеров. В пятницу, 30 апреля 2021 года, в МВД рассказали, что ее участниками были четверо мужчин от 34 до 54 лет, а "колл-центр" у них находился в Украине, куда они и перечисляли краденные деньги.

- Схема у мошенников была достаточно известная. Один из них звонил пожилому человеку, представлялся либо полицейским, либо родственником пенсионера, и рассказывал, что попал в серьезное ДТП. Якобы, чтобы уладить все проблемы, необходимо заплатить крупную сумму, которую просили у жертвы, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напуганные пенсионеры соглашались и отдавали деньги специальному курьеру, который работал с мошенниками. Сейчас известно, что таким образом пострадали пять петербуржцев в возрасте от 81 до 97 лет. Общий ущерб около 5 миллионов рублей.

Среди задержанных были курьеры и координаторы. Первые уверяли полицейских, что не знали, что участвуют в мошеннической схеме, а просто нашли себе подработку. Сейчас продолжается расследование.