Более 11 тысяч бесплатных экскурсий подарят жителям и гостям Петербурга на майские праздники

Более 11 тысяч бесплатных экскурсий подарят жителям и гостям Петербурга в начале летнего туристического сезона Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители и гости Санкт-Петербурга могут получить более 11 тысяч билетов на бесплатные экскурсии на майские праздники. В честь начала летнего туристического сезона комитет по развитию туризма запустил акцию "Гостеприимный Петербург" и дарит всем желающим возможность бесплатно посетить музей, ледокол, прокатиться на экскурсионном автобусе по городу, побывать в аквапарке, на картинге и многое другое. Акция действует с 1 по 7 мая 2021 года.

- Цель акции - показать как жителям, так и гостям роль туризма в жизни нашего города и его масштабы, привлечь внимание к истории, культуре, объектам показа и просто интересным местам, всему разнообразию огромных туристских возможностей Северной столицы, международного туристского центра мирового уровня, - пояснили в комитете.

Получить бесплатный билет можно уже начиная с 27 апреля официальном городском туристском портале visit-petersburg.ru в разделе, посвященном акции. Билеты будут появляться в несколько этапов.

Тем, кому посчастливилось побывать на такой экскурсии, может еще повезти с выигрышем приза. Для этого можно поделиться своими впечатлениями и фото в социальных сетях с хештегом #ябылвспб2021 и отметкой @visitpetersburg.