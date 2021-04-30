Троицкий мост встал в жесткую пробку 30 апреля из-за военной техники Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге Троицкий мост встал в жесткую пробку в сторону центра города. Утром в пятницу, 30 апреля 2021 года, половина дороги на переправе занята военной техникой, которую везут на Дворцовую площадь для репетиции парада Победы.

- Троицкий мост стоит намертво. Сейчас пропускают технику и автобусы с военными. Движение небольшое есть, но в "ручном" режиме, - рассказал фотограф "Комсомольской правды" с места событий.

Из-за затора на Троицком мосту пробка растянулась по Каменоостровскому проспекту в сторону центра до самого Каменоостровского моста. Также намертво стоят Кронверская набережная, улица Куйбышева, Пироговская и Выборгская набережные. Вскоре движение будет восстановлено, как только технику переправят через Неву.