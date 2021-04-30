Петербуржец попал в реанимацию из-за вспыхнувшего в руках телефона

Взорвавшийся мобильник отправил жителя Петербурга на больничную койку. Фото: Олег ЗОЛОТО

53-летний житель Петербурга попал в больницу с термическим ожогом шеи, груди, живота и подмышечной области. Причиной госпитализации в ожоговую реанимацию стал взрыв аккумулятора мобильного телефона.

- 29 апреля в 15:38 в экстренную службу 112 поступил звонок о том, что у дома 23 по улице Дыбенко у мужчины в руках взорвался телефон, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На место ЧП срочно примчались врачи скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшего. Позднее оказалось, что подвыпивший петербуржец сидел на скамейке и полез в карман куртки за телефоном. В этот момент мобильник задымился. Вспыхнул огонь и одежда на мужчине загорелась.

Бросившиеся на помощь прохожие потушили пламя из бутылок с водой и лимонадом.

Сейчас пострадавший находится в ожоговом отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.