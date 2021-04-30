Пункты вакцинации от коронавируса в Петербурге будут работать во время майских праздников

Вакцинация от COVID-19 в Петербурге продолжится в течение всех праздничных дней Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Несмотря на объявленные длинные праздничные дни, пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге будут работать на протяжении всех майских выходных. Об этом в пятницу, 30 апреля 2021, заявил губернатор Александр Беглов.

- Президент объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими, но медицинскую помощь люди должны получать и в праздники. В эти дни необходимо продолжить плановую госпитализацию в стационары, принимать пациентов в поликлиниках. Вакцинация должна продолжаться в течение всех праздничных дней, - подчеркнул градоначальник.

Ситуация в городе сложная. На данный момент коронавирусом болеют более 14,5 тысяч человек, в больницах более 2,8 тысяч пациентов. Но есть и положительная тенденция - по сравнению с началом апреля количество заболевших снизилось на 14,5 процентов.

- О третьей волне речи пока не идет, но город должен быть готов к любому развитию событий, - сказал губернатор.