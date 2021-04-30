Петербуржца задержали по подозрению в сексуальном насилии своих 4-летних дочерей

В Петербурге задержали мужчину за сексуальное насилие над своими детьми Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над своими четырехлетними дочерьми. Заявление о преступлении поступило в полицию в четверг, 29 апреля 2021 года. В нем сообщалось, что 43-летний отец почти год издевался над маленькими девочками.

- В материалах проверки сообщается, что житель Выборгского района города с 27 мая 2020 года по 16 апреля 2021 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своих двух дочерей 2016 года рождения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Малышек забрали и отправили в детскую больницу. Днем 29 апреля мужчину задержали оперативники и отправили в изолятор временного содержания. На мужчину также возбудили уголовное дело. По статье ему грозит до 20 лет тюрьмы.

За плечами у задержанного пять судимостей. В основном все за наркотики.