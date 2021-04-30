Метрополитен Петербурга объявил график работы с 1 по 10 мая

Метрополитен рассказал о режиме работы в майские праздники. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Метрополитен Санкт-Петербурга объявил режим работы на долгие майские праздники. Официально нерабочими объявлены дни с 1 по 10 число включительно, поэтому большинство городских предприятий отдыхает.

- С 1 по 10 мая 2021 года Петербургский метрополитен работает по графику выходного дня. Обращаем ваше внимание, что наземные вестибюли станций «Достоевская» и «Площадь Александра Невского 2» в эти дни будут закрыты на вход и выход, - сообщает пресс-служба подземки.

Напомним, что с 1 по 10 мая городские и пригородные автобусы, трамваи и троллейбусы работают по графику воскресенья. Пригородные электропоезда с 1 по 9 мая будут курсировать по графику субботы, а 10 мая - по графику воскресенья.