Туристический сезон в Петербурге откроют вальс буксиров и флешмоб гидроциклов

В начале майских праздников в Петербурге пройдет речной карнавал. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С началом майских праздников в Санкт-Петербурге по-настоящему стартует туристический сезон. 2 мая в центре города установят несколько фотозон, но внимание всех горожан, как планируют власти, будет приковано к речному карнавалу на Неве. По акватории проплывать корабли, «забрендированные» под 11 регионов Серебряного ожерелья России и 4 региона Северного морского пути.

- Главным украшением праздничной флотилии станет корабль, посвященный князю Александру Невскому. Завершит праздничное речное шествие корабль, отсылающий к победе в Великой Отечественной войне, - передает пресс-служба Смольного.

В 17:00 2 мая гостей праздника порадуют флешмоб гидроциклов, а в 14:30 – вальс буксиров. Площадки, с которых вы не пропустите ничего важного следующие: Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость и Набережная Лейтенанта Шмидта. Программа всего фестиваля доступна по ссылке.