«Зенит» объявил информационный бойкот ЦСКА

"Зенит" подтрунил над ЦСКА в Twitter. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Зенит» поддержал информационный бойкот ЦСКА. Ранее несколько СМИ объединились и сообщили, что больше не будут публиковать какие-либо материалы, касающиеся армейцев – все из-за лишения аккредитации репортера Андрея Панкова, болельщика московского клуба. Журналисты считают это цензурой.

Не остался в стороне и дружественный «Зениту» колумнист Александр Дорский. «Зенит» прокомментировал его заявление в Twitter иронично-издевательски, явно намекая, что клуб будет писать только о грядущем чемпионстве, в случае победы над «Локомотивом» в воскресенье.

- Присоединяемся. Обещаем ничего не писать о ЦСКА в эти выходные! – написал SMM-щик «Зенита».