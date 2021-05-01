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Спорт1 мая 2021 0:46

«Зенит» объявил информационный бойкот ЦСКА

Twitter-аккаунт сине-бело-голубых издевательски пообещал забыть о принципиальном сопернике
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Зенит" подтрунил над ЦСКА в Twitter.

"Зенит" подтрунил над ЦСКА в Twitter.

Фото: Артем КИЛЬКИН

«Зенит» поддержал информационный бойкот ЦСКА. Ранее несколько СМИ объединились и сообщили, что больше не будут публиковать какие-либо материалы, касающиеся армейцев – все из-за лишения аккредитации репортера Андрея Панкова, болельщика московского клуба. Журналисты считают это цензурой.

Не остался в стороне и дружественный «Зениту» колумнист Александр Дорский. «Зенит» прокомментировал его заявление в Twitter иронично-издевательски, явно намекая, что клуб будет писать только о грядущем чемпионстве, в случае победы над «Локомотивом» в воскресенье.

- Присоединяемся. Обещаем ничего не писать о ЦСКА в эти выходные! – написал SMM-щик «Зенита».

То самое сообщения. Фото: twitter.com/zenit_spb