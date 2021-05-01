Больше 460 тысяч ветеранов труда получают соцвыплаты в Петербурге

В Смольном поздравили с праздником ветеранов труда. Фото: Смольный

В Смольном чествовали ветеранов труда Санкт-Петербурга в канун их праздника, отмечающегося 2 мая. В городе их немало – более 460 тысяч человек, и все получают положенные социальные выплаты. 37 из них имеют звание Героя Труда. Губернатор поблагодарил представителей общественных ветеранских организаций, ленинградских профсоюзов за работу по сей день.

- Вы активно участвуете в жизни города, помогаете воспитывать молодежь, сохраняете преемственность поколений на предприятиях. Для нас очень важны ваши инициативы. Особенно по увековечению памяти о Героях Труда и трудовых подвигах ленинградцев, по поддержке ветеранов, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольном.

В последнее время соцвыплаты в городе получают даже те, кто некоторое время трудился на территории Ленобласти. Власти Северной столицы договорились с 47-м регионом учитывать общий стаж. К слову, Смольный поддержал инициативу об учреждении звания «Почетный ветеран Санкт-Петербурга.