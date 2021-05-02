В Тихвине племянник прострелил дяде голову

В Ленобласти племянник застрелил дядю после совместной ппопойки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кровавая драма произошла в Тихвинском районе Ленобласти днем 1 мая. Двое местных жителей - племянник и дядя - устроили застолье по случаю первого дня долгих выходных, но дело закончилось стрельбой и вызовом полиции.

- В 15:33 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Сукса стрельба, ранили человека. На месте ЧП установлено, что мужчина 1974 года рождения, неработающий, в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков произвел выстрел из оружия в голову своему дяде, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранение оказалось смертельным и старший мужчина погиб на месте. Его племянник попытался скрыться, вскоре был задержан стражами порядка. Орудие убийства он успел утопить в соседней речке.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, по статье «Убийство «стрелку грозит до 15 лет лишения свободы.