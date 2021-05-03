Подростку порезали шею осколком стакана в ночном клубе Петербурга

В ночном клубе в центре Петербурга подростку порезали шею осколком стакана Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подросток из ночного клуба попал прямиком на больничную койку. В ночь на воскресенье, 2 мая 2021 года, 17-летнего парня госпитализировали из заведения, расположенного в доме 7 по Казанской улице с глубокой раной на шее.

- В 04:28 часов подростка забрали из ночного клуба, где неизвестный порезал его осколком стакана. Мальчика забрали в детскую городскую больницу имени Раухфуса, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На данный момент состояние подростка тяжелое. Насколько глубокая рана, полиция пока не сообщает.

Сейчас следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Видеонаблюдение в клубе, как оказалось, отсутствует. Уголовное дело пока не было возбуждено, подозреваемых в нападении также нет.