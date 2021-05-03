В Гатчине задержали мужчину подозреваемого в убийстве своего друга

Житель Гатчины задержан по подозрению в убийстве друга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Гатчина Ленинградской области полиция задержала мужчину подозреваемого в убийстве своего приятеля. Сообщение о ножевом ранении в экстренную службу поступило в 23:30 часов. Прибыв в квартиру дома 10 по улице Алексея Рыкунова в деревне Шпаньково медики и полиция обнаружили труп 45-летнего мужчины.

- По горячим следам полиция задержала возле соседнего дома подозреваемого - 28-летнего знакомого убитого. В настоящее время мужчина задержан органами следствия и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - рассказали в следственном комитете Ленинградской области.

Причины произошедшего пока что не известны. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, назначены судебные экспертизы.

Известно, что раньше подозреваемый дважды был судим за наркотики и кражи.