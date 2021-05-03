Артиллерийский снаряд времен войны нашли у жилого дома в Пушкине

Боеприпас времен войны нашли у жилого дома в Пушкине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге нашли очередной отголосок Великой Отечественной войны. На этот раз подозрительный предмет, внешне похожий на боеприпас обнаружили у одного из жилых домов на улице Радищева в городе Пушкин в воскресенье, 2 мая 2021 года. Очевидцы сразу же позвонили в полицию и рассказали о находке.

- По указанному адресу незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Осмотрев обнаруженный предмет, специалисты-взрывотехники установили, что это пустой корпус артиллерийского снаряда калибра 152 мм времен Великой Отечественной войны, - рассказали в ведомстве.

Так как корпус был пустой, никакой опасности для окружающих он не представлял. Тем не менее, специалисты забрали остатки боеприпаса, чтобы отправить его на специальный полигон для утилизации.