Пропавшего без вести 3-летнего мальчика нашли в лесу Ленобласти

Пропавший 3-летний мальчик из деревни Лосево Выборгского района найден Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области завершились поиски без вести пропавшего 3-летнего мальчика. Ребенок исчез поздно вечером 2 мая 2021 года в деревне Лосево Выборгского района. Малыш гулял на участке рядом с дачным домом. В какой-то момент, когда его родные отвлеклись, он вышел за калитку и пропал.

- Когда поступило сообщение о пропаже ребенка, на место выехал заместитель руководителя следственного управления, руководители следственного отдела по Выборгу, криминалисты и следователи, которые подключились к поисковым мероприятиям, проводимыми полицией, МЧС России, а также добровольцам поискового отряда "Лиза-Алерт", - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

Искали ребенка несколько часов. Уже ночью 3 мая мальчика нашли в 500 метрах от дачного участка в лесу. Ребенок жив и здоров. Сейчас он уже находится у родителей.