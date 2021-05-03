Все станции петербургского метро осмотрели в поисках взрывчатки

Петербургский метрополитен обыскали на наличие взрывчатки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге специалисты осмотрели все станции метрополитена в поисках взрывчатки. В воскресенье утром, 2 мая 2021 года, на телефон экстренной службы 112 позвонила женщина и сказала, что ее друг хочет заминировать подземку и попросила проверить все станции.

- В результате осмотра 72 станций метрополитена Санкт-Петербурга взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В тот же день у дома 5, корпус 5, по Воронцовскому бульвару в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области была задержана 41-летняя женщина. По мнению следователей, именно она сообщила о возможной взрывчатке в метро.

На данный момент она находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее женщина уже была судима за убийство.