Ураганный ветер и снег налетят на Ленобласть 4 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пошел третий месяц весны, а тепла так и не видно. Во вторник, 4 мая 2021 года, в Ленинградской области и вовсе поднимется ураганный ветер, который будет сопровождаться мокрым снегом. Ночью в регионе похолодает до минус 1 градуса.

- 4 мая в области будет холодно. Ночью пройдет мокрый снег, температура воздуха опустится до плюс 4, минус 1 градуса, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем также пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха поднимется, но не сильно, всего до 2-7 градусов тепла. Ожидается очень сильный северный ветер до 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду.

Напомним, что из-за штормового предупреждения 3 мая в Петербурге закрылись сады и парки.