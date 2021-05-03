Трасса "Кола" встала в огромную пробку в Ленобласти из-за ДТП

Тройное ДТП собрало огромную пробку на трассе "Кола" в сторону Петербурга Фото: принтскрин видео.

Огромная пробка на трассе "Кола" образовалась в Ленинградской области днем в понедельник, 3 мая 2021 года. Сразу три машины столкнулись на 96-м километре дороги в районе деревни Кисельня. Два автомобиля остались на проезжей части, третий улетел в кювет. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Авария с участием трех автомобилей "Форд", "Опель" и "Шкода", на 96-м километре автодороги Р-21 Кола, собрала огромную пробку в сторону Санкт-Петербурга, - рассказали свидетели.

Однако со временем пробка лишь продолжила расти. В шести часам вчера затор растянулся до 23 километров. Проезд очень усложняют две машины, стоящие по середине дороги.

О пострадавших в аварии на данный момент ничего не сообщается. Приехали ли инспекторы ДПС на место неизвестно.