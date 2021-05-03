10-километровая пробка образовалась на Новоприозерском шоссе в сторону Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Огромная пробка образовалась на Новоприозерском шоссе в сторону Санкт-Петербурга вечером в понедельник, 3 мая 2021 года. На шесть часов вечера затор растянулся на 10 километров начиная от развязки с Кольцевой автодорогой и прямиком до развязки с Токсовским шоссе. По всей видимости, далеко не все горожане отдыхают все 10 первых майских дней.

Также проезд по трассе усложняют работы на дороге.

- 3 мая на трассе будет ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механизированным способом, - сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Напомним, также в гигантскую пробку встало Мурманское шоссе. В районе деревни Кисельня произошла массовая авария - разбились три машины. В итоге за несколько часов по трассе "Кола" растянулся затор в 23 километра.