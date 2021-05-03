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Общество3 мая 2021 19:34

23 нелегальные свалки ликвидировали в Ленобласти

В общей сложности было вывезено более 850 кубометров отходов
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти ликвидировали 23 нелегальные свалки

В Ленобласти ликвидировали 23 нелегальные свалки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За апрель в Ленинградской области были ликвидированы 23 нелегальные свалки. За минувший месяц инспекторы провели более сотни выездных проверок, осмотров, плановых и срочных выездов. Об этом в понедельник, 3 мая 2021 года, пишет "Мойка78".

- Леса региона и и придорожные зоны были очищены от 859 кубометров несанкционированно размещенных отходов, - сообщает издание.

Отмечается, что находить свалки инспекторам помогают бдительные местные жители, которые сообщают о горах мусора на горячую линию или пишут в социальные сети. Председатель Госэконадзора Маринэ Тоноян рассказала, что в комитете стараются оперативно реагировать на обращения жителей, регулярно проверять транспорт, перемещающий отходы.

Всего за апрель было заведено 97 административных дел о нарушениях на сумму более 6 миллионов рублей.