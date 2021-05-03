Парки Петергофа закрыли из-за штормового ветра 3 мая

Петергоф закрылся из-за штормового предупреждения 3 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за штормового ветра вечером в понедельник, 3 мая 2021 года, администрация Петергофа была вынуждена закрыть парки. Музей-заповедник Санкт-Петербурга закрылся в шесть часов вечера, чтобы уберечь посетителей от возможных падений деревьев.

- В связи со штормовым предупреждением мы вынуждены были закрыть Нижний парк, Александрию, а также парк Ораниенбаума на вторую половину дня. Простите за неудобства, надеемся, что завтрашний день будет более расположен к прогулкам, - сообщила администрация Петергофа.

Однако смогут открыться парки завтра или нет, тоже вопрос. Согласно прогнозу МЧС в Северной столице снова объявляется штормовое предупреждение. Ожидается, что сила ветра достигнет 15 метров в секунду, по Ленинградской области шторм серьезнее - до 18 метров в секунду.