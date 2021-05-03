Рост числа зараженных коронавирусом на 4,8 процентов произошел в Петербурге за неделю

В Петербурге на 4,82 % увеличилось количество больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за последнюю снова зафиксирован рост количества зараженных коронавирусом на 4,82 процента. Такие данные предоставил в понедельник, 3 мая 2021 года, комитет по здравоохранению города. Также общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями увеличилось на 2,3 процентов.

- Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией. После проведения более миллиона инъекций вакцины в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки, - отметили в ведомстве.

Напомним, что в Петербурге развернуто 5 248 коек в городских и федеральных медицинских организациях. На данный момент свободны 1185 коек - порядка 22 процентов.