Вакциной "ЭпиВакКорона" привились более 9 тысяч человек в Петербурге

Более 571 тысяч человек привились от коронавируса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на 3 мая 2021 года вакциной "ЭпиВакКорона" привились уже 9108 человек. Из них полностью закончили цикл вакцинации 520 пациентов. Об этом рассказали в комитете по здравоохранению Северной столицы.

- В связи с появлением в мире новых штаммов вируса, регистрацией третьей волны эпидемии в странах Европы и высокой вероятностью нового роста заболеваемости в Санкт-Петербург призываем горожан своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции, - отметили в ведомстве.

На сегодня от коронавируса вакцинировано уже 571 291 человек. Из них 439 956 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 956 человек, вторично – 1 304.

Добавим, что препараты ежедневно доставляются в пункты вакцинации. Запас вакцины в городе сегодня - 196 111 комплектов доз.