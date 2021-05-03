Петербурженка нашла иглу в конфете, купленной в магазине

Петербурженка нашла иглу в конфете Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Санкт-Петербурга рассказала, что нашла игру в конфете, которую купила в магазине. В понедельник, 3 мая 2021 года, женщина опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию с маленькой шоколадкой, из которой торчит острый предмет.

- Сегодня ребенок купил конфеты на развес супермаркете на улице Зины Портновой, дом 36, разломал пополам, а там иголка, - пояснила женщина.

Женщина пояснила, что игру обнаружил ее сын, когда разломил шоколадку Фото: СОЦСЕТИ

Однако пользователи социальных сетей не поверили женщине, решив, что она сама засунула игру в шоколадку, чтобы устроить скандал.

- Иголка идеально чистая, хотя должна быть в креме, там всегда между вафлями тонкий слой крема. Так еще торчит идеально по середине, чтобы не выглядывала из конфеты. Очередная мамаша-халявщица, - заявила одна из петербурженок.

Женщина рассказала, что обратилась в службу поддержки магазина, где купила конфеты. Теперь она ждет решения проблемы.