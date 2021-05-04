Погода в Санкт-Петербурге на 4 мая: Холодно, как в начале апреля

Воздух 4 мая в Петербурге прогреется максимум до пяти градусов выше нуля, а ночью остынет до трех. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Какой будет погода в Петербурге сегодня, поведал ведущий синоптику центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, 4 мая отбросит город на Неве на месяц назад.

– Будет облачно и ветрено, пройдут дожди, местами с мокрым снегом, а температурный фон ожидается на пять-шесть градусов ниже климатической нормы, – сообщил синоптик в социальных сетях. – Причина в том, что сегодня погоду в Северной столице будет формировать северо-западная периферия циклона (центр этого циклона окажется над Вологодской областью).

Как итог, воздух во вторник прогреется максимум до пяти градусов выше нуля, а ночью остынет до трех. В области и того промозглей: от одного до шести градусов. Скорость ветра не превысит десяти метров в секунду, при этом он будет порывистым. Атмосферное давление обещает расти, но все еще держаться ниже нормы.