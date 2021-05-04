Трамваи не будут ходить по Тихорецкому проспекту до конца мая

Ремонт почти на месяц изменит или закроет шесть трамвайных маршрутов: 9, 38, 40, 55, 57 и 61. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На участке Тихорецкого проекта – от Светлановского проспекта до улицы Гидротехников – начинается ремонт трамвайных путей. Из-за этого до конца мая придется закрыть проезд для трамваев шести маршрутов: 9, 38, 40, 55, 57 и 61. Перекрытие введут в четыре этапа, сообщает «Горэлектротранс».

С пяти часов утра 8 мая и до пяти утра 9 мая в объезд отправят трамвай №40 (он поедет через Политехническую улицу), а трамвай №57 не будет работать вообще.

Затем на неделю – с пяти утра 9 мая и до пяти утра 16 мая – свои трассы изменят трамваи 9, 55 и 61. «Девятка» поедет через Пискаревский, Просвещения, Культуры, Луначарского, Энергетиков. Маршрут 55 временно пройдет через проспект Науки. А 61-й трамвай отправится на проспекты Луначарского, Энгельса, Муринский.

На сутки с пяти утра 16 мая до пяти утра 17 мая перемены затронут трамваи 9, 38 и 57. «Девятка» пойдет по Культуры, Луначарского, Энгельса. Трамвай 38 – по Пискаревскому, Руставели, Просвещения, Культуры. Трамвай 57 работать снова не будет.

А на последнем этапе, с пяти утра 17 мая и до пяти утра 26 мая, трассы изменят все маршруты, за исключением девятого. Трамвай №38 отправят на Руставели и Науки. Маршруты 40 и 55 пройдут по Политехнической. Остальные два трамвайных маршрута – 57 и 61 – временно закроют.