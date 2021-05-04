Порыв ветра обошелся петербургскому магазину в 50 тысяч рублей штрафа

Порыв ветра вырвал из рук сотрудницы магазина ворота, и те покалечили прохожую. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Магазин, работающий в городе разгула стихии, раскошелился на компенсацию 50 тысяч рублей… за порыв ветра. Правда, чтобы получить компенсацию, пострадавшей пришлось больше года доказывать свою правоту через суд.

Дело было в 2019 году. Жительница Йошкар-Олы проходила мимо продуктового, когда ее внезапно сбили с ног металлические ворота.

– Работница магазина, принимая товар, распахнула ворота, но не смогла их удержать из-за сильного порыва ветра, – сообщают в УФССП по Санкт-Петербургу.

Ворота ударили по ноге. Женщину увезли в больницу. После больничного потерпевшая еще два месяца передвигалась на костылях. Чтобы возместить страдания и длительное лечение, женщина обратилась в суд в родной республике Марий Эл, и тот ее поддержал: в Петербург направили исполнительный лист.

Впрочем, отдавать 50 тысяч рублей, присужденных пострадавшей, сразу магазин не захотел. Только когда продуктовому добавили к этой сумме еще 10 тысяч рублей исполнительского сбора, компенсацию выплатили.