Более 11 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

За последнюю неделю в Северной столице вновь зафиксировали рост количества зараженных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшие сутки на коронавирусную инфекцию обследовали 11 203 жителей города на Неве, сообщает администрация губернатора Санкт-Петербурга. За 24 часа успели обработать 7777 вызовов по номеру «122».

Ранее Комздрав сообщал, что в городе вакцинировался от коронавируса уже 571 291 человек. Причем 439 956 прошли весь цикл из двух прививок. «ЭпиВакКороной» привили уже 9108 горожан, в том числе 520 человек «укололи» этой вакциной дважды.

Впрочем, за последнюю неделю в Северной столице вновь зафиксировали рост количества зараженных: число пациентов с выявленным ковидом возросло на 4,82 процента.

– В связи с появлением в мире новых штаммов вируса, регистрацией третьей волны эпидемии в странах Европы и высокой вероятностью нового роста заболеваемости в Петербурге призываем горожан своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции, – отмечают в Комздраве.