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Происшествия4 мая 2021 11:07

Ветер стих. Сады и скверы Петербурга открыли для посещений

За сутки буйства стихии зарегистрировали одно падение дерева на проезжую часть
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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За сутки буйства ветра в дежурную службу поступила лишь одна заявка: в Сестрорецке рухнуло дерево.

За сутки буйства ветра в дежурную службу поступила лишь одна заявка: в Сестрорецке рухнуло дерево.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на холод и дождик, петербуржцы во вторник, 4 мая, смогут беспрепятственно прогуляться по садам и скверам, которые еще вчера были закрыты из-за порывистого ветра.

– После ненастного понедельника порывы ветра в Петербурге во вторник заметно стихли, – отмечают в Комитете по благоустройству. – В связи с этим недоступные для горожан со вчерашнего дня сады, парки и скверы теперь открыты.

Под временный запрет из-за удара стихии вчера попали сады Сан-Галли, Веры Слуцкой, Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский, Румянцевский, Шкиперский и Благовещенский, а также сквер Галины Старовойтовой и сквер на улице Декабристов, 22.

За сутки буйства ветра в дежурную службу ведомства поступила лишь одна заявка: на улице Мосина в Сестрорецке дерево упало на проезжую часть. Аварийная бригада оперативно убрала его с дороги.

Стихия