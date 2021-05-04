Эвакуатор с автомобилем наверху провалился под землю на севере Петербурга

Размеры провала, по словам очевидцев, доходят полутора метров в глубину и трех – в ширину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Размыв грунта, вызванный аварией на теплосетях, закончился непредвиденным: эвакуатор, который вызвали убирать припаркованные в зоне аварии машины, сам провалился под землю.

Дефект на трубопроводе заметили утром 4 мая в районе Лахты – во дворе дома №37 по Морской улице. Специалисты «Теплосети» быстро прибыли на место. Следом, по данным газеты «Петербургский дневник», приехал эвакуатор, который принялся расчищать двор: машины мешали работе аварийной бригады. Погрузив один из автомобилей, эвакуатор провалился колесом под асфальт.

– В зоне разлива теплоносителя оказался один автомобиль, – сообщили «Комсомолке» в «Теплосети». – Ответственность за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате технологического нарушения застрахована.

Сейчас на месте обеспечили все нужные меры безопасности. Размеры провала, по словам очевидцев, доходят полутора метров в глубину и трех – в ширину.

Завершить работы обещают к пяти часам вечера. А пока управляющим компаниям домов, оказавшихся в зоне отключения отопления, советуют обеспечить циркуляцию теплоносителя.