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Происшествия4 мая 2021 13:28

Нетрезвый водитель из Петербурга сбил насмерть мать-пенсионерку

Трагическая авария произошла в дачном массиве в Ленобласти
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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За миг до аварии петербуржец решил сесть за руль своего «Форда» пьяным.

За миг до аварии петербуржец решил сесть за руль своего «Форда» пьяным.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Поездка семьи из Петербурга на дачу под Кировском на майские праздники закончилась трагически: 66-летняя женщина попала под колеса и погибла. За рулем автомобиля был ее собственный сын.

Авария с летальным исходом произошла вчера вечером, 3 мая, в СНТ «Треугольник» массива «Восход», возле одного из дачных домиков. Незадолго до этого 37-летний петербуржец решил сесть за руль своего «Форда» нетрезвым. Не исключено, что женщина пыталась его остановить.

– Нерезвый мужчина, управляя автомобилем, наехал на свою мать, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

В дачный массив вызвали скорую. Вскоре пьяного водителя задержали. На мужчину завели уголовное дело. За смерть матери петербуржцу грозит от пяти до 12 лет за решеткой.

Криминал