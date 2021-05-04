Нетрезвый водитель из Петербурга сбил насмерть мать-пенсионерку

За миг до аварии петербуржец решил сесть за руль своего «Форда» пьяным. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Поездка семьи из Петербурга на дачу под Кировском на майские праздники закончилась трагически: 66-летняя женщина попала под колеса и погибла. За рулем автомобиля был ее собственный сын.

Авария с летальным исходом произошла вчера вечером, 3 мая, в СНТ «Треугольник» массива «Восход», возле одного из дачных домиков. Незадолго до этого 37-летний петербуржец решил сесть за руль своего «Форда» нетрезвым. Не исключено, что женщина пыталась его остановить.

– Нерезвый мужчина, управляя автомобилем, наехал на свою мать, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

В дачный массив вызвали скорую. Вскоре пьяного водителя задержали. На мужчину завели уголовное дело. За смерть матери петербуржцу грозит от пяти до 12 лет за решеткой.